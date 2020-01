I due smartphone di Xiaomi con schermo avvolgente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Foto: Letsgodigital) Xiaomi ha appena depositato un brevetto per uno smartphone con schermo avvolgente che va a coprire praticamente quasi tutto lo spazio a disposizione di fronte e retro, senza soluzione di continuità. Soltanto uno dei lati è stato risparmiato dalla superficie sensibile al tocco, per andare a integrare le fotocamere e la componentistica di base. Nello specifico sono due i possibili futuri design che sono stati registrati dalla società cinese presso il Wipo ossia il World Intellectual Property Office e che sono stati scovati dalla truppa di LetsGoDigital che ha poi realizzato i render in testa all’articolo e qui sotto più gradevoli e facilmente apprezzabili rispetto ai documenti ufficiali. La differenza tra i due concept sta nel lato che viene coinvolto dal display rispettivamente quello laterale per il modello A e quello superiore per quello B. Il primo modello prende ... Leggi la notizia su wired

