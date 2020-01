DIRETTA DAKAR 2020/ Streaming video tv: Barreda Bort vince per le moto! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) DIRETTA DAKAR 2020 Streaming video tv. Percorso e vincitore della 10tappa di oggi, mercoledi 15 gennaio, con partenza da Haradh e arrivo a Shubaytah. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomblog : LIVE Dakar 2020 15 gennaio in DIRETTA: decima tappa chiusa in anticipo per i forti venti! Alonso in grave ritardo S… - dakarbot : RT @zazoomnews: LIVE Dakar 2020 15 gennaio in DIRETTA: Alonso con oltre un’ora di ritardo! Sainz guida tra le auto Barreda leader tra le mo… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 15 gennaio in DIRETTA: Alonso con oltre un’ora di ritardo! Sainz guida tra le auto Barreda leader t… -