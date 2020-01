Borgonzoni lancia un sondaggio su Facebook: “Chi preferite tra me e Bonaccini?”. Ma l’iniziativa si rivela un autogol (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Borgonzoni lancia un sondaggio su Facebook ma si rivela un autogol La candidata del centrodestra alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna Lucia Borgonzoni ha lanciato un sondaggio su Facebook che, però, come spesso accaduto in passato in situazioni simili, si è rivelato un vero e proprio autogol. L’esponente della Lega, infatti, sul suo profilo Facebook ha postato una foto in cui sono ritratti da una parte il governatore uscente e candidato del Pd Stefano Bonaccini (qui il suo profilo) e Nicola Zingaretti, descritti come il “passato”, e dall’altra la stessa Borgonzoni (qui il suo profilo) insieme al leader del Carroccio Matteo Salvini, i quali vengono definiti come il “futuro”. La Borgonzoni ha quindi scritto: “Che coppia scegliete?”. Il problema è che, come spesso avvenuto in passato, diverse persone si sono ... Leggi la notizia su tpi

