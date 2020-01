Apple Pencil 3: prezzo, anticipazioni e scheda tecnica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Apple Pencil 3: prezzo, anticipazioni e scheda tecnica La nuova Apple Pencil 3 dà la possibilità di scrivere e disegnare sui modelli più moderni di iPad e si possono utilizzare anche molte app compatibili. Vediamo un po’ le caratteristiche, il prezzo e la compatibilità di uno degli ultimi accessori lanciati dal brand di Cupertino. prezzo della Apple Pencil 3 Il nuovo accessorio firmato Apple, utile per scrivere e disegnare sugli iPad con grande precisione e elevata professionalità, ha un doppio prezzo: il pennino di prima generazione costa 99 euro, mentre quello di seconda generazione 135 euro. Ovviamente smanettando su Internet si possono trovare delle offerte più vantaggiose: basta semplicemente fare una buona ricerca. Clicca qui per conoscere le ultime sullo smartwatch della Xiaomi. Le App compatibili Come già anticipato, esistono delle App che possono essere ... Leggi la notizia su termometropolitico

CeotechI : RT @CeotechI: Recensione Adonit Note+: una valida alternativa ad Apple Pencil | CeoTech - aldoceccarelli : RT @datamanager_it: Apple Pencil 2, in un nuovo brevetto i segreti della nuova versione - NSigaro : Apple Pencil, presto una versione full touch? | Webnews -