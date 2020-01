Sony Alpha 77M2, fotocamera digitale reflex da 24 Mpixel in vendita su Amazon con sconto del 42% (Di martedì 14 gennaio 2020) Vorreste dotarvi di una fotocamera digitale reflex di buona qualità senza spendere una fortuna? Oggi su Amazon potreste acquistare la Sony Alpha 77M2 a 759 euro anziché 1300 per il solo corpo macchina, con un risparmio di ben 541 euro, grazie al sostanzioso sconto del 42%. Molte sono le caratteristiche tecniche di cui è dotata questa interessante reflex, a partire ovviamente dal sensore CMOS, un Sony Exmor in formato APS-C migliorato, con 24,3 megapixel effettivi, in grado di offrire il 20% in più di sensibilità rispetto al modello precedente e capacità di ridurre il rumore, riempiendo i vuoti tra gli obiettivi via chip. Notevole anche il sistema di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase a 79 punti, con 15 sensori a croce per una messa a fuoco continua e precisa, e il tracking AF con velocità fino a 12 FPS (circa la velocità massima con modalità ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

