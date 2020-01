Sondaggi, calano Lega e M5s. Vola la fiducia nella Meloni (che supera Salvini) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Lega, pur rimanendo il primo partito in Italia, perde 0,5 punti percentuali e si ferma a quota 29%. Cala di 0,3 punti anche il M5s (15,9%), mentre il Pd rimane stabile al 20%. Scende anche Forza Italia che si piazza al 7%, mentre Fratelli d’Italia cresce di 0,2 punti sfiorando l’11%. È quanto emerge dal Sondaggio Ixè realizzato per la trasmissione Cartabianca. Cresce di 0,6 punti Italia Viva di Matteo Renzi (4,2%). calano Cambiamo! di Giovanni Toti (0,8%) e Azione di Carlo Calenda (1%). Per quanto riguarda, invece, la fiducia nei leader significativa la crescita di Giorgia Meloni che raggiunge quota 34% e si piazza seconda, superando Matteo Salvini che si ferma a 32%. Primo sempre Giuseppe Conte, che perde ma sfiora comunque il 40% piazzando al 39%. Leggi anche: Sondaggio, le cifre dell’antisemitismo in Italia. Tra falsi miti e presunte colpe: «Gli ... Leggi la notizia su open.online

