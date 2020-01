Sci alpino | Pagelle 14 gennaio | Vlhova vince anche a Flachau | per Shiffrin ora è crisi

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : vince Vlhova ma Swenn-Larsson fa paura! Terza Shiffrin - 13a Curtoni - bene Rossetti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.47 Si chiude qui, dunque, lo Slalom di Flachau Vlhova vince ancora e si porta a 80 punti di distacco nella classifica di specialità rispetto a Shiffrin che comanda anche la generale con 273 punti di margine. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata! 21.43 PETRA Vlhova vince LO Slalom DI Flachau davanti a Swenn-Larsson e Shiffrin. Si conferma 13esima Curtoni, quindi 22esima ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : partono le migliori otto - Shiffrin cerca l’impresa su Vlhova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Katharina Truppe, ottava dopo la prima manche si supera nel tratto centrale e vola in vetta con 63 centesimi di vantaggio! Che finale!! Ora è la volta di Chiara Mair (Aut) 21.26 Comanda brillantemente Haver-Loeseth con Curtoni quinta e Rossetti 14esima. Mal che vada per la bresciana arriverà una 22esima posizione con i primi punti della carriera. 21.24 Nina Haver-Loeseth (Nor) nona dopo la ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : in vetta Gallhuber a metà manche - Rossetti risale 8 posizioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Si riparte con Ali Nullmeyer (Can) che scia bene in vetta e aumenta il suo margine a 30 centesimi, quindi perde mezzo secondo nel tratto centrale. Chiude terza a 39 centesimi. Al via Laurence St.Germain (Can) 21.11 La classifica parziale vede Gallhuber in vetta, poi Mielzynski, Gritsch e Bucik. Settima Rossetti. Ora le ultime 15 21.09 Paula Moltzan (Usa) sbaglia in diverse occasioni e perde ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : inizia la seconda manche - Gritsch in vetta ma brilla Rossetti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Ana Bucik tiene bene lungo tutto il percorso ma arriva seconda a 7 centesimi da Gritsch. Ora Erin Mielzynski (Can). 20.56 Franziska Gritsch aveva 35 centesimi su Rossetti, li mantiene a metà percorso, quindi chiude al comando con 18 di margine. Ora Ana Bucik (Slo) 20.55 Meta Hrovat aveva già perso parecchio nei confronti di Rossetti, quindi a metà discesa sbaglia ed è fuori anche lei! Ora ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : scatta la seconda manche - Vlhova vuole il successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 Christina Ackermann sbaglia malamente già in vetta e si ferma subito. Ora Meta Hrovat (Slo) 20.52 Marina Wallner perde sei decimi già in vetta, quindi nella parte centrale accusa 1.19. Chiude quarta a 1.15. Nel tratto finale Rossetti non è stata impeccabile come nel resto della manche, ma ha comunque disputato una prova eccellente. Ora in partenza la tedesca Christina Ackermann. 20.50 Emelie ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : inizia la seconda manche - sarà ancora Shiffrin contro Vlhova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Le prime atlete a partire nella seconda manche. Ando (Gia) e Rosetti (Ita) 30esime, Duerr (Ger), Wikstroem (Sve), Wallner (Ger), Ackermann (Ger) 20.40 Cinque minuti al via! Sale la tensione a Flachau! Mikaela Shiffrin ha già vinto tre volte sulla pista austriaca. Saprà fare poker? 20.37 Vedremo se lo Slalom di Flachau permetterà a Vlhova e Shiffrin di allungare la loro striscia di 23 Slalom ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : Petra Vlhova vuole completare l’opera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 LA CLASSIFICA DELLA SPECIALITA’ 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 380 2 Petra Vlhová Slovacchia 260 3 Katharina Liensberger Austria 186 4 Anna Swenn Larsson Svezia 155 5 Michelle Gisin Svizzera 151 20.30 Quindici minuti al via della seconda manche! Lo scenario è magnifico! Pendio meraviglioso, pubblico folto e la luce dei riflettori a rendere tutto ancor più bello 20.27 LA CLASSIFICA DELLA ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : seconda manche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Buonasera e bentornati a Flachau. Tra 30 minuti scatterà la seconda manche dello Slalom valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino Il programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda manche dello Slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma a Flachau, in Austria: oggi, martedì 14 gennaio, alle ore 20.45 scatterà ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : Vlhova guida con 6 decimi su Shiffrin. Dalle 20.45 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 18.39 I pettorali delle prossime azzurre: 34 Della Mea, 47 Peterlini, 56 Rossetti, 62 Insam, 63 Midali, 64 Gulli. 18.38 Ricordiamo che Petra Vlhova è in testa con 0.60 su Shiffrin, 0.65 su Liensberger, 0.77 su Swenn Larsson e 0.84 su Holdener. 18.36 La svedese Fjaellstroem è decima a 1″97, scivola di un’altra posizione Irene Curtoni. 18.34 La giovane Chiara ...