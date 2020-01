Schianto tra metro a Napoli, il bilancio dei feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Arriva il bilancio dei feriti nell’incidente fra i tre treni della linea 1 della metropolitana di Napoli. Cinque i feriti in totale tra cui il macchinista Gianluca Caleca che ha riportato un trauma toracico (Cardarelli) e la seconda macchinista con trauma cervicale (Cardarelli). Problemi anche per tre passeggeri: uno con problema lombo-sacrale (CTO), uno con sospetta frattura arto inferiore 1 (Cardarelli) e uno con trauma alla mano (CTO). E’ stato allestito nell’immediato un “posto medico avanzato” del Servizio 118 Napoli 1 Centro che ha prestato le prime cure ad altri feriti e curati sul posto feriti leggeri (in totale 12) per i quali non si è reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso – le operazioni di soccorso sono state coordinate dal dr. Giuseppe Galano in qualità di Direttore Servizio 118 ASL Napoli ... Leggi la notizia su anteprima24

