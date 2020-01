Roma - Si fermano anche le diesel Euro 6 (Di martedì 14 gennaio 2020) Che fosse nellaria da qualche tempo, lo si può dire. Ma la scontata battuta non esime dal constatare con amarezza come la demagogia della politica abbia ancora una volta preso il sopravvento sulla ragione. La dissennata prassi persecutoria nei confronti del diesel ha infatti spinto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a estendere per il 14 gennaio il blocco della circolazione nella cosiddetta Fascia verde alle auto diesel Euro 6. Una scelta incomprensibile. Un autogol. Il provvedimento (attivo negli orari 7.30-10.30 e 16.30-20.30, cioè quelli che interessano soprattutto i lavoratori) non tiene minimamente conto dei livelli di emissioni delle più recenti auto a gasolio (accomunate a quelle più obsolete), facendo strame degli sforzi di progettisti, costruttori e proprietari per realizzare, vendere e possedere unauto allo stato dellarte in fatto di efficienza e riduzione ... Leggi la notizia su quattroruote

