Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa, ora cambia tutto: la nuova mossa di Sarri (Di martedì 14 gennaio 2020) Titolo di Campione d’inverno e Juventus pronta a recitare una parte da protagonista anche in vista della seconda parte di stagione. Occhi puntati sulla fase calda dell’annata, con la Champions League pronta ad entrare nuovamente nel vivo. Detto questo, come noto, Sarri dovrà fare a meno di Demiral, il quale ha riportato la lesione del legamento crociato: stagione finita. Occhio, però, alle nuove mosse tattiche del tecnico bianconero, con Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa assoluti protagonisti. Juventus, come cambiano i bianconeri: il nuovo piano di Sarri La sensazione è che Sarri affiderà la trequarti a Ramsey in maniera totale. Il tecnico crede fortemente nelle capacità del centrocampista gallese e investirà su di lui in vista della seconda parte di stagione. Detto questo, massima attenzione anche al nuovo ruolo di Bernardeschi, il quale potrebbe essere dirottato a ... Leggi la notizia su juvedipendenza

_grazy87 : Con l'Udinese in coppa italia giocherei così: Buffon Cuadrado DeLigt Rugani Danil… - fiakketto : @PepppJ A Centrocampo abbiamo Khedira rotto, e quando non lo è gioca da fermo; Bernardeschi che Atl. Madrid a parte… - yutomanga : RT @GiacoChiaranda: Il girone d’andata è terminato, e Khedira, Matuidi, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey, Can e Bentancur hanno segnato solo un… -