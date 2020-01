Rai cambia tutto, Stefano Coletta direttore di Rai 1 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ufficiale dopo le proposte dell’ad Salini la rivoluzione in casa Rai, proprio a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. Teresa De Santis, direttrice che ha contribuito fortemente alla scelta di Amadeus come direttore artistico e che ha portato Rai 1 a vincere oltre 100 prime serate in questo autunno contro Canale 5 è stata estromessa dall’incarico proprio a pochi giorni dalla kermesse. Surreale che al Casinò di Sanremo ci fosse a parlare per la tv pubblica il direttore di Rai Pubblicità Marano, ma nonostante le tante polemiche per le tempistiche c’è già il nome del nuovo direttore dell’ammiraglia che sarà operativo sin da subito: si tratta di Stefano Coletta, una vita nella tv pubblica prima come autore – tra i programmi il più importante sicuramente Chi l’ha visto? – e dal 2017 al timone di Rai 3 con straordinari risultati. Durante ... Leggi la notizia su giornalettismo

GaetanoBellino : RT @LaPrimaManina: Più Meloni, meno #coglioncino, il risultato non cambia: il tasso di sovranismo resta forte nella Rai con le nomine che l… - BarreiroDr : RT @LaPrimaManina: Più Meloni, meno #coglioncino, il risultato non cambia: il tasso di sovranismo resta forte nella Rai con le nomine che l… - DusaLmp : @bubinoblog Ma perché si cambia così spesso il direttore in @RaiUno #Rai ?? -