Porta a termine la gravidanza e soffoca i gemellini con un asciugamano, 25enne arrestata (Di martedì 14 gennaio 2020) Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la mamma 25enne ha coperto la bocca e il naso dei piccoli con un asciugamano e una coperta attendendo la loro morte prima di chiamare i soccorsi tentando do fare credere che erano nati già morti a seguito di un parto improvviso in casa. Ha Portato a termine la gravidanza gemellare dicendo di volere quei bimbi che Portava in grembo ma appena messi al mondo ha preso un asciugamano e una coperta e li ha soffocati ancora in fasce tentando poi di fare credere che era nati già morti a seguito di un parto improvviso in casa. La terribile storia arriva dagli Stati Uniti dove la giovane mamma, la 25enne Maya Caston, è stata arrestata dalla polizia ed ora deve rispondere dell’accusa di infanticidio. La tragedia scoperta l’8 gennaio scorso quando la polizia e i servizi di emergenza hanno trovato i due piccoli, un maschio e una femmina privi di vita morti ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

