Pedofilia, la confessione choc dell'ex prete Preynat: "Molestati 4 o 5 bambini a settimana" (Di martedì 14 gennaio 2020) Lavinia Greci L'ex sacerdote dovrà rispondere alle accuse di violenza sessuale su alcuni scout minorenni che frequentavano la sua parrocchia. In udienza avrebbe detto: "Non realizzavo il male che facevo" Avrebbe abusato di alcuni bambini e a causa di questo sarebbe stato privato della tonaca da prelato. Si è aperto in queste ore a Lione, in Francia, il processo contro Bernard Preynat, l'ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon accusato di Pedofilia. Secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, l'ex religioso deve rispondere alle accuse di violenza sessuale nei confronti di alcuni scout che frequentavano la parrocchia dagli anni Ottanta agli anni Novanta. "Succedeva tutti i fine settimana" Davanti ai giudici, Preynat ha confessato che gli episodi sono stati tanti e diversi. "Succedeva tutti i fine settimana, durante i campi scout, potevano essere quattro o cinque bambini in una ... Leggi la notizia su ilgiornale

