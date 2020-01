Oscar 2020: Florence Pugh, tutto sulla “piccola donna” che punta alla statuetta (Di martedì 14 gennaio 2020) Florence Pugh punta al suo primo Oscar 2020 grazie a Piccole donne, dove interpreta Amy March: è stata candidata come Miglior attrice non protagonista. Florence Pugh, talentuosa attrice inglese in ascesa, punta a un premio Oscar 2020 (il suo primo) grazie a Piccole Donne, dove interpretando Amy March è stata nominata come Miglior attrice non protagonista. Un traguardo di non poco conto per un'interprete lanciatissima che ha solo 23 anni: classe 1996, la Pugh si è fatta notare soprattutto nel 2019, grazie al film di Greta Gerwig che le è valso diversi riconoscimenti da parte di associazioni di critici come rivelazione dell'anno, ma anche nell'acclamato horror Midsommar - Il villaggio dei dannati. Il tutto in attesa del 2020, quando la vedremo entrare nel mondo ... Leggi la notizia su movieplayer

