Oltre 9 italiani su 10 vogliono smettere di usare bottiglie di plastica (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 94% degli italiani dice di voler smettere di utilizzare le bottiglie di plastica (il 66% lo ha già fatto). L’Italia è al primo posto in Europa su questo aspetto, insieme a Spagna, Portogallo e Malta. Altrettanto alta la percentuale (93%) degli italiani che dice di avere l’intenzione di acquistare più prodotti alimentari locali, e il 48% già lo fa. Non solo. Il 77% degli italiani afferma di programmare meno spostamenti in aereo per contribuire a contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, intenzione che il 30% già mette in pratica. Sono i risultati della II edizione dell’Indagine della Bei sul clima, condotta in partenariato con la Bva, una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato. L’indagine è un indicatore di come i cittadini percepiscono il fenomeno dei cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. La seconda serie di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

carlosibilia : Da sempre si parla di tagli ai costi della politica. Il @Mov5Stelle è l'unico a restituire una parte degli stipendi… - baffone5stelle : #M5S #Restituzione Quel che diciamo, facciamo. Ad oggi ho restituito oltre 245mila euro agli italiani. L'invito a c… - OlivaStefi : @m_decimomeridic @andreait73 @BorgonzoniPres Se sono irregolari puoi man mano rispedirli a casetta loro. Se li rego… -