Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio e fanno gli auguri a Kate Middleton (Di martedì 14 gennaio 2020) Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio, ma il motivo è ben diverso dalla Megxit, e fanno gli auguri alla splendida Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, per il suo trentottesimo compleanno. I duchi di Sussex, senza sbilanciarsi troppo hanno lasciato un piccolo commento sotto una foto della bellissima moglie di William “auguriamo un compleanno molto felice alla duchessa di Cambridge”, una frase secca e coincisa, non troppo affettuosa arricchita solo con un cuoricino rosso alla fine della punteggiatura Così hanno voluto omaggiare la moglie del Principe William nel giorno del suo 38 esimo compleanno. I Duchi di Sussex (o forse dovremmo dire ex Duchi) ormai stanno facendo parlare di loro per ben altri motivi Se un tempo si “spettegolava” sul rapporto molto ... Leggi la notizia su bigodino

