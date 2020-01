Matera, sospesa maestra: schiaffi e offese ai bambini. Con una bacchetta in mano gridava: 'ordine e disciplina' (Di martedì 14 gennaio 2020) E' accusata di maltrattamenti aggravati a danno di minorenni. Le violenze documentate con video. Secondo investigatori e inquirenti "minata l'integrità psicofisica dei piccoli" Leggi la notizia su repubblica

MediasetTgcom24 : Maltrattamenti a bimbi dell'asilo, maestra sospesa per sei mesi a Matera #matera - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @andreasso1951: Urla e strattoni ai bambini, insegnante sospesa per 6 mesi a Matera - Corriere di Arezzo - Altra infame, ma cosa aspetta… - rep_bari : Matera, sospesa maestra: schiaffi e offese ai bambini. Con una bacchetta in mano gridava: 'Maiali, ordine e discipl… -