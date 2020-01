LIVE Italia-Grecia 10-6, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: show del Settebello, prima piazza ipotecata (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Grecia 10-6 Grazie per averci seguito, appuntamento alle altre sfide di questa manifestazione continentale. Termina qui l’incontro: un’Italia spettacolare esordisce con una splendida vittoria. I campioni del mondo battono 10-6 la Grecia ed ipotecano la prima piazza nel girone in questi Europei di Budapest, che vale i quarti di finale. Difesa rocciosa, grandi azioni in attacco con la solita classe. Ellenici costretti ad arrendersi. Quarto quarto 8′ Italia che non attacca per l’ultima azione. 8′ Centra il palo Genidounias. Partita che sta per concludersi. 7′ Di Fulvio per Renzuto Iodice e c’è il 10-6. Italia che gioca alla meraviglia! 6′ Espulsione conquistata al centro da Bodegas e chiama timeout Campagna per organizzare lo schema. Vittoria in cassaforte per ... Leggi la notizia su oasport

