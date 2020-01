Libia, Haftar lascia Mosca ma non firma il ‘cessate il fuoco’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Fallisce il tentativo di mediazione andato in scena nella capitale russa. Secondo i media arabi, Haftar ritiene fallace il documento, in quanto ignora le sue richieste. Fallisce il tentativo di mediazione effettuato da Vladimir Putin, per provare a fermare l’ondata di violenza in Libia. Il maresciallo Khalifa Haftar, infatti, ha lasciato Mosca senza porre la … L'articolo Libia, Haftar lascia Mosca ma non firma il ‘cessate il fuoco’ proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

DaniloToninelli : La tregua di Haftar e i prossimi importanti incontri diplomatici sono il primo importante passo verso una soluzione… - La7tv : #coffeebreak Libia, @AnnalisaChirico: 'Il governo ha dato una brutta immagine: incontrare prima il maresciallo Haft… - ispionline : Dopo 10 mesi di combattimenti e numerose iniziative diplomatiche fallite, al-Serraj ha firmato la tregua in #Libia,… -