L'ammissione di Tridico: "Né Quota 100 né Reddito creano lavoro" (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Reddito di cittadinanza, e così il decreto dignità, non creano lavoro in senso letterale, aiutano ad ad allocare il lavoro sul mercato attraverso incrocio tra domanda e offerta, come qualsiasi altra politica attiva. Per creare lavoro servono investimenti”. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel corso dell’audizione in commissione parlamentare sugli enti gestori, chiarendo in termini tecnici i possibili effetti delle nuove misure sull’occupazione.Circa il 30% delle richieste per il Reddito di cittadinanza è automaticamente escluso perché, dopo i controlli incrociati, la situazione patrimoniale e reddituale del richiedente non corrisponde all’Isee presentato. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione oggi in commissione parlamentare.Uscendo dalla commissione, il presidente ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

