Juve Stabia – Empoli, da domani parte la prevendita: ecco il costo dei tagliandi (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Bn) – La società Juve Stabia rende noto che saranno disponibili in prevendita, da domani, 15 gennaio, e fino a sabato 18 gennaio alle ore 15.00, i tagliandi per la gara Juve Stabia – Empoli, match valevole per la 20^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma sabato 18 gennaio con inizio fissato alle ore 15.00, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Di seguito i prezzi dei tagliandi: Curva San Marco € 15 comprensivo dei diritti di prevendita Tribuna Varano € 18 comprensivo dei diritti di prevendita Tribuna Quisisana (scoperta) € 25 comprensivo dei diritti di prevendita Tribuna Monte Faito (coperta) € 30 comprensivo dei diritti di prevendita Tribuna Roberto Fiore (Vip) € 100 comprensivo dei diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso i ... Leggi la notizia su anteprima24

EmpoliCalcio : ?? Seduta pomeridiana per gli azzurri (sotto gli occhi anche dell’ex tecnico Aurelio Andreazzoli) che hanno lavorato… - Wasps_1907 : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - Mercato, occhi puntati su Gabbia LEGGI LA NEWS: - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Mercato, occhi puntati su Gabbia LEGGI LA NEWS: -