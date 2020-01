Infortuni: Capone (Ugl), ‘triste per morte operaio in cantiere metro Milano’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen.(Adnkronos) – “Sono triste per aver saputo dai nostri colleghi lombardi della morte di Raffaele Ielpo, di 42 anni, morto nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano dopo essere rimasto sepolto dai detriti a 18 metri di profondità. Sono davvero senza parole”. Lo scrive il Segretario Generale Ugl Paolo Capone su Twitter.L'articolo Infortuni: Capone (Ugl), ‘triste per morte operaio in cantiere metro Milano’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Infortuni Capone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infortuni Capone