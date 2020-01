Incidente stradale a Bressanone: morta 49enne madre di quattro figli (Di martedì 14 gennaio 2020) Tragedia a Bressanone, in provincia di Bolzano, dove nella tarda serata di lunedì 13 gennaio una donna di 49 anni è morta in un Incidente stradale mentre stava percorrendo via Cesare Battisti. Stando alle prime ricostruzioni dello schianto, la 49enne era alla guida della sua utilitaria quando per cause ancora da chiarire è finita contro il muro di cinta di un’abitazione. La violenza dell’impatto non ha purtroppo lasciato scampo alla donna (che si chiamava Sybille Sparber), deceduta nella notte poco dopo il ricovero in ospedale. Incidente stradale a Bressanone Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Bianca assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, con questi ultimi che hanno provveduto ad estrarre la donna dalle lamiere dell’automobile. I sanitari hanno quindi trasportato Sybille Sparber in codice rosso presso l’ospedale di ... Leggi la notizia su notizie

