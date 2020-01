Incidente metro Napoli, lo stop potrebbe durare mesi: potenziate linee bus (Di martedì 14 gennaio 2020) Si prevedono tempi lunghi per la riapertura della Linea 1 della metropolitana di Napoli dopo l'Incidente di questa mattina fra tre treni. potenziate diverse linee autobus per sopperire alla chiusura dell'intera tratta. Si teme un lunghissimo stop per la circolazione dei treni tra Piscinola e Garibaldi. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena… - RaiNews : L'incidente questa mattina alle 7 - Corriere : Napoli, scontro fra treni della metro: «Passeggeri feriti» -