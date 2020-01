Imma Pirone, l’attrice di “Un posto al Sole” rivela: “Ho un secondo lavoro, aiuto mia madre a fare le pulizie nei condomini” (Di martedì 14 gennaio 2020) Chi segue con passione “Un posto al Sole” la conosce bene: Imma Pirone è una delle protagoniste della soap di Rai3, dove interpreta il ruolo di Clara, la cameriera dei Palladini che con il suo gremiule rosa ammalia l’Alberto interpretato da Maurizio Aiello. Forse in pochi sanno che dietro al personaggio di Clara c’è una vita di sacrifici e impegno. La 32enne di Torre del Greco, infatti, ha un “secondo lavoro”… molto simile a quello interpretato in tv. Intervistata da Il Mattino, Imma Pirone ha raccontato di lavorare nella piccola ditta di pulizie di famiglia. Quando non si trova sul set, aiuta sua mamma e i suoi sette fratelli nella pulizia di scale e ballatoi dei condomini della zona vesuviana. “È una piccola impresa di pulizie, a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto – ha raccontato -. È un lavoro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Imma Pirone, l’attrice di “Un posto al Sole” rivela: “Ho un secondo lavoro, aiuto mia madre a fare le pulizie nei… - novasocialnews : Imma Pirone, da ‘Un posto al sole’ alla ditta di pulizie di famiglia: “Aiuto mia madre” #novasocialnews… -