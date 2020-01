Hanno bruciato uno striscione per Liliana Segre davanti a un liceo di Moncalieri (Di martedì 14 gennaio 2020) La vicepreside Lorella Garbossa si è recata personalmente presso la stazione dei carabinieri di Moncalieri per denunciare l’accaduto. Di quello striscione che i ragazzi avevano scritto in supporto a Liliana Segre e che avevano collocato sulla cancellata che circonda il liceo Ettore Majorana di Moncalieri è rimasto solo un brandello. Ormai, si legge soltanto Majo. Il resto è stato bruciato da un atto che definire vandalico è riduttivo. bruciato striscione Liliana Segre davanti a un liceo di Moncalieri Nella notte di domenica scorsa, 12 gennaio, qualcuno ha pensato bene di dare fuoco allo striscione a favore della senatrice a vita Liliana Segre. Gli studenti lo avevano piazzato lì come monito: «Il Majo è con Liliana Segre». Nessuno aveva avuto nulla da obiettare: i docenti e la preside avevano permesso che il lenzuolo con la semplice scritta rimanesse lì, all’entrata della ... Leggi la notizia su giornalettismo

