Gazzetta: il Napoli aspetta di liberare un posto il lista per ufficializzare Lobotka (Di martedì 14 gennaio 2020) È tutto pronto per dare il benvenuto a Lobotka, ma l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Le motivazioni, come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, sono nella rosa del Napoli, nell’esubero di calciatori che la formazione azzurra ha in questo momento che non le permettono di aggiungerne di nuovi senza che qualcuno venga escluso. In pratica il Napoli ha la lista completa (25 giocatori per la Serie A), c’era un posto libero ed è stato occupato dall’ex capitano del Lipsia. Adesso, c’è¨ la necessità di escludere un giocatore per fare spazio a Lobotka. Quattro gli indiziati, al momento, e si tratta di Younes, Malcuit, Llorente e Tonelli. Quest’ultimo potrebbe essere ceduto alla Sampdoria nelle prossime ore. Soltanto dopo aver creato il posto in lista si potrà procedere al tesseramento dell’ex centrocampista del Celta Vigo. La questione, in ogni ... Leggi la notizia su ilnapolista

