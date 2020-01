CorSport: Napoli-Perugia. È il giorno di Elmas e Lozano. Demme in campo nella ripresa (Di martedì 14 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport la formazione che probabilmente sceglierà Gattuso per fronteggiare il Perugia, oggi alle 15 al San Paolo. “Rispetto all’Olimpico, probabilmente, ci saranno tre o quattro volti in più, e il resto accadrà a partita in corso”. Torna Luperto, tanto per cominciare, accanto a Manolas, nel ruolo di centrale. Il che vuol dire che Di Lorenzo ritorna alla sua posizione più congeniale, sulla destra. Napoli-Perugia sarà soprattutto la partita di Elmas e di Lozano. “a centrocampo con Allan a fare il mediano e Fabian Ruiz (forse) per l’ultima volta da regista, ci va la mezzala macedone. E in attacco, con un Callejon affaticato, la corsia di destra se la prenderà, invece, Lozano”. Oggi sarà anche il giorno del debutto di Demme. “per Demme (maglia numero 4), il debutto si potrà prevedere intorno al quarto d’ora della ripresa, a meno di ripensamenti che sembrano improbabili. E ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: #NapoliPerugia . È il giorno di #Elmas e #Lozano . #Demme in campo nella ripresa - ilNapolista - infoitsport : Rrahmani-Napoli, CorSport: 'Visite mediche slittate entro la prossima settimana, trattativa già definita! Le cifre… - infoitsport : Amrabat e Rrahmani al Napoli, CorSport: Sofyan tergiversa perchè aspetta l'Inter! Il kosovaro è ormai un promesso s… -