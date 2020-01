Cdr Rai Sport: «Troppi attacchi su orari e format della Coppa Italia» (Di martedì 14 gennaio 2020) Duro comunicato da parte del Cdr e il Fiduciario di Milano di RaiSport circa gli attacchi ricevuti soprattutto in merito agli orari e al format delle Gare di Coppa Italia.«Nelle ultime settimane non si contano gli attacchi a Rai Sport per le partite di Coppa Italia trasmesse in diretta e in esclusiva su Rai1, Rai2 e Rai SportHd canale 57. Accuse assurde – si legge nel... Leggi la notizia su digital-news

novasocialnews : Cdr Rai Sport: «Troppi attacchi su orari e format della Coppa Italia» - LeoWolf1992 : RT @CalcioFinanza: Cdr #RaiSport: «Troppi attacchi sulla #CoppaItalia. Il sospetto è che questi attacchi nascano dalla volontà di toglierla… - CalcioFinanza : Cdr #RaiSport: «Troppi attacchi sulla #CoppaItalia. Il sospetto è che questi attacchi nascano dalla volontà di togl… -