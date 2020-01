Alimentare, De Castro: “Nessun bollino rosso sugli alimenti Ue” (Di martedì 14 gennaio 2020) ”Ne’ il Parlamento europeo, ne’ tantomeno gli eurodeputati Pd, intendono introdurre un ‘bollino rosso’ sul valore nutrizionale degli alimenti, in particolare sulle nostre eccellenze alimentari come il Grana Padano, il Prosciutto di Parma o la Coppa Piacentina. Quando smettera’ il senatore Salvini di raccontare bugie e prendere in giro agricoltori e consumatori emiliano-romagnoli e italiani?”. E’ la reazione da Strasburgo di Paolo De Castro, coordinatore S&D alla Commissione agricoltura del Parlamento europeo, alle dichiarazione del leader della Lega, oggi a Piacenza. Per l’eurodeputato Pd, ‘‘le affermazioni di Matteo Salvini sui sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo, dimostrano ancora una volta la superficialita’ della Lega nell’affrontare i problemi”. ”Ad oggi – spiega ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

