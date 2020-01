Un Posto Al Sole anticipazioni 13-17 gennaio: Niko fa una scoperta su Beatrice e Aldo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole annunciano interessanti novità. Dalle trame delle puntate della soap napoletana in programma su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio emergono nuovi elementi scottanti. Filippo spera di riconquistare la stima di Serena, mentre quest’ultima prende una decisione inaspettata. Marina accetta la proposta di Fabrizio. I problemi di Bianca mettono in crisi il matrimonio di Angela e Franco. anticipazioni Un Posto Al Sole: Fabrizio fa un’offerta a Marina Fabrizio riesce a convincere Marina ad accettare la sua offerta, ma lo scontro tra la signora Giordano e Sebastiano diventa più agguerrito che mai. Marcello fa una proposta allentante a Giulia, la quale fa i salti di gioia. Dopo aver affrontato a muso duro Franco, Angela scopre che i problemi di Bianca con la scuola si stanno aggravando. Nel frattempo, Niko fa un’incredibile scoperta: Beatrice e ... Leggi la notizia su kontrokultura

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di venerdì di #upas online per voi come sempre su @RaiPlay - KontroKulturaa : Un Posto Al Sole anticipazioni 13-17 gennaio: Niko fa una scoperta su Beatrice e Aldo - - Emidio24005437 : RT @simo_bass: La tregua in #Libia se ci sarà si va a firmare da #Putin, attore principale della geopolitica in medioriente. #Conte e #DiM… -