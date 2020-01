Uboldo, scappa dopo l’incidente e si schianta di nuovo (Di lunedì 13 gennaio 2020) scappa dopo l’incidente e si schianta contro un’altra auto poco più avanti. E’ accaduto poco fa a Uboldo, lungo il prolungamento della via Cavour di Origgio che unisce i due comuni. Il conducente di una Lancia Y, di 58 anni, ha dapprima perso il controllo della guida, causando un urto-frontale laterale con un’altra vettura che proveniva dal senso opposto, e poi è scappato fino ad arrivare all’altezza della piazza della chiesa di Uboldo: qui, correndo nella concitazione della fuga, ha urtato un’altra auto. Soccorso da un’ambulanza della Sos, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rho. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

