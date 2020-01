“Smart Pebble”, tecnologia italiana anti-erosione per le spiagge di Nizza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una delle spiagge più famose al mondo, quella municipale di Nizza sulla Promenade des Anglais, sarà protetta dalla tecnologia italiana Smart Pebble sviluppata dall’Università di Siena, già adottata con successo nelle spiagge italiane di Marina di Pisa e Ancona e in Croazia sull’isola di Vis. Obiettivo: comprendere le dinamiche dell’erosione costiera e per poter poi individuare le soluzioni per contrastarle. L’attività di ricerca inizia oggi e a condurla sarà il gruppo di ricerca del professor Alessandro Pozzebon del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’ateneo senese in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e con la Division Mer et Littoral della Municipalità di Nizza. Il gruppo di ricerca dell’Università di Siena negli ultimi dieci anni ha sviluppato un sistema ... Leggi la notizia su ildenaro

CittadinoOnline : La spiaggia di Nizza protetta dalla Smart Pebble dell'UniSi - - OKsiena : UNIVERSITÀ DI SIENA: SPIAGGIA DI NIZZA PROTETTA DALLA TECNOLOGIA SMART PEBBLE -