Silvio Berlusconi imputato nel Ruby ter, teste: “Barbara Guerra mi disse che in stanza buia a turno le ragazze cavalcavano il presidente” (Di lunedì 13 gennaio 2020) A scandalo esploso aveva già raccontato che quelle che venivano definite cene eleganti erano serate ad alto tasso erotico. Oggi Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, ai giudici ha raccontato alcune confidenze delle donne che frequentavano la villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. In “una stanza buia a turno le ragazze ‘cavalcavano’ il presidente” ha detto Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, che sta testimoniando nel processo milanese Ruby ter per corruzione in atti giudiziari. Chiesa Soprani avrebbe raccolto le confidenze soprattutto di Barbara Guerra, ma anche di altre olgettine sui rapporti sessuali tra l’ex premier e le giovani, spiegando anche che queste ultime, aveva saputo, venivano “remunerate per mentire nei processi“. Seconda la testimonianza di Chiesa Soprani, anche Ruby gli disse che aveva avuto rapporti con l’allora ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

