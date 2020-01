Scoperta polvere di stelle più antica del nostro Sistema solare: era racchiusa in un meteorite (Di lunedì 13 gennaio 2020) Più antica del nostro Sistema solare. Ha tra i cinque e sette miliardi di anni la più antica polvere di stelle mai Scoperta sulla Terra: è racchiusa in un meteorite caduto in Australia 50 anni fa, e risale ad un periodo in cui il nostro pianeta e gli altri pianeti non esistevano ancora. Lo spiegano sulla rivista dell’Accademia americana di scienze (Pnas) i ricercatori dell’università di Chicago. Una Scoperta che rivela anche che circa 7 miliardi di anni fa ci fu una sorta di baby boom di stelle. “Questo è il materiale solido più antico mai trovato sul nostro pianeta, e ci dice come le stelle si sono formate nella nostra galassia”, commenta Philipp Heck, coordinatore dello studio. Si tratta di minerali o cristalli presolari, formatisi prima della nascita del Sole, dei campioni solidi di stelle. Questi granelli di polvere stellare sono rimasti intrappolati nei meteoriti, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

