Scontro su data voto Giunta immunità, maggioranza lascia i lavori su Gregoretti. Duello Conte-Salvini (Di martedì 14 gennaio 2020) La maggioranza abbandona i lavori sul caso Gregoretti. I 10 senatori di M5s, Pd, Leu e gruppo Misto hanno lasciato, per protesta, la riunione della Giunta delle immunita' del Senato dopo che e' stata respinta la richiesta del M5s di avere ulteriori documenti sulla salute dei 131 migranti bloccati l'estate scorsa per 4 giorni sulla nave della Guardia costiera. Contestano inoltre la decisione di convocare l'ufficio di presidenza per decidere l'eventuale rinvio del voto a dopo le Regionali del 26 gennaio, nonostante l'assenza annunciata del capogruppo di Leu Pietro Grasso. Sono sempre piu' in bilico i tempi del verdetto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini: verdetto richiesto dal tribunale dei ministri di Catania e previsto, al momento, entro il 20 gennaio (a meta' febbraio, quello definitivo dell'Aula). Ad accendere i toni sono state le parole del premier sulla ... Leggi la notizia su ilfogliettone

