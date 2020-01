Sconcerti: “nella Juventus c’è disagio per l’intoccabilità di Ronaldo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella Juventus c’è disagio per l’intoccabilità di Ronaldo. Lo scrive sul Corriere della Sera Mario Sconcerti. La squadra bianconera è campione d’inverno, vince il girone di andata, ma appare meno sicura e più incerta sulle scelte da fare. “Non gioca più gestendo le partite, cerca spesso un gioco che non trova fino in fondo. Nella sostanza è una Juve che continua a cercarsi, ma lo fa sotto ritmo”. Bisogna capire due cose, scrive: “se può davvero dare di più, perché il tempo passa e il di più non arriva. E se è figlia di scelte diventate sbagliate”. Sconcerti dà un giudizio tranchant: “Nella sua compiutezza la Juve a me continua sembrare stimarsi più di quel che adesso vale. Anche il gioco degli attaccanti è fatto apposta per creare limiti. Quando Dybala esce, Sarri corre a guardare da un’altra parte. Ma questa intoccabilità celeste di ... Leggi la notizia su ilnapolista

