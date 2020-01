Ruby Ter, le confidenze all’ex agente sulle serate di Arcore: «Dopo i rapporti, Barbara Guerra chiese a Berlusconi 500mila euro per tacere» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dal processo Ruby Ter, in cui l’ex premier Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari, arriva una nuova testimonianza hot sulle serate nella Villa San Martino di Arcore, quella dell’ex agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani. «Barbara Guerra – riferisce Soprani – mi raccontò che c’era una stanza buia ad Arcore, perché forse lui voleva stare al buio per non farsi vedere, in cui le ragazze “cavalcavano” a turno il presidente». Guerra, una delle ospiti di Villa San Martino, riferisce ancora Chiesa Soprani, racconta «di avere avuto rapporti sessuali con Berlusconi quando andava a cena da lui e che gli aveva chiesto 500mila euro più una casa per far sì che questa cosa non venisse fuori. Guerra aggiunse che Berlusconi aveva dato la sua disponibilità a pagarla». Seconda la testimonianza di Chiesa Soprani, anche Ruby gli disse che aveva ... Leggi la notizia su open.online

