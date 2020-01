Roma-Juventus, Sarri gela Dybala: “Non me ne può fregare di meno” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarri Dybala- Una sostituzione non accettata di buon gusto da Paulo Dybala, il quale, al momento del cambio, ha colto l’occasione per manifestare tutto il suo disappunto nei confronti dell’allenatore bianconero. Mano sulla bocca e qualche accusa di troppo nei confronti del proprio tecnico. Dybala si è poi accomodato in panchina, scuro in volto e decisamente arrabbiato. Al termine del match, Maurizio Sarri ha sottolineato il suo punto di vista sull’atteggiamento di Dybala. Sarri Dybala, il tecnico allo scoperto: “Non me ne può fregar di meno” Maurizio Sarri, intervistato ai microfoni di “Sky” a fine gara, ha così ammesso: “Dybala era arabbiato? Non me ne può fregare di meno. E’ chiaro che qualsiasi giocatore si arrabbi se viene sostituito, ma io devo prendere delle decisioni per il bene della squadra”. Leggi anche: Sarri ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - socios : Socios family! Ormai già sapete che l’Admin è in crisi e non riesce a schierarsi...voi invece da che parte state?… - UEFAcom_it : ? La Juventus supera 2?-1? la Roma all'Olimpico ed è campione d'inverno! -