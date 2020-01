PS5 potrebbe essere svelata in un evento dedicato già il prossimo mese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quando l'anno scorso Sony decise di non partecipare all'E3 2019 moltissimi rimasero estremamente sorpresi dalla mossa della compagnia nipponica ma dopo uno stupore iniziale tutti si resero conto che l'arrivo della next-gen ormai prossimo e la mancanza di vere novità sul breve periodo giustificavano sotto molti aspetti questa scelta. Un'assenza anche all'E3 2020 sembrerebbe decisamente meno sensata ma tutto potrebbe essere legato al modo in cui PS5 verrà effettivamente svelata in dettaglio al grande pubblico. Nelle ultime ore sta prendendo quota un rumor molto interessante riguardo una sorta di PlayStation Meeting, una conferenza esclusivamente PlayStation pensata per svelare la nuova console e il futuro dei videogiochi della compagnia.Diversi insider e leaker sembrano considerare credibile questa strategia con rumor in arrivo da fonti interne a grandi publisher come EA, Ubisoft e Square ... Leggi la notizia su eurogamer

cyberanimax : - ivanB_cosplayer : Il punto di vista di Matt Booty si focalizza però sullo sviluppo dei videogiochi first party della casa di Redmond… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: PS5, la partecipazione di Sony all’E3 2020 è ancora in dubbio #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberatta… -