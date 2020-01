Picchia la madre per estorcerle denaro: arrestato casertano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlvignano (Ce) – Nel pomeriggio del 10 gennaio 2020, i militari della Stazione CC di Alvignano, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale Ufficio del GIP di Santa Maria Capua Vetere hanno tratto in arresto residente in Alvignano, indagato in ordine ai reati di maltrattamento in famiglia ed estorsione, consumati ai danni della madre convivente. Le indagini dirette da questa Procura traevano origine dalla denuncia sporta dalla vittima, la quale rappresentava i continui maltrattamenti e reiterate richieste di denaro di cui era vittima ad opera del figlio. Le condotte erano causate dallo stato di tossicodipendenza dello stesso e della conseguente necessità di procurarsi continuamente danaro per l’acquisto di sostanza stupefacente. La parte offesa, escussa in diverse occasioni, raccontava con dovizia di particolari ... Leggi la notizia su anteprima24

PupiaTv : Alvignano, pretende soldi per la droga e picchia la madre: arrestato - - RVNO1R : adesso la madre si alza e picchia tutti #CePostaPerTe -