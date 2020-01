Oscar 2020: tutto su Renée Zellweger, candidata come miglior attrice per Judy (Di lunedì 13 gennaio 2020) Renée Zellweger ha stupito tutti con la sua interpretazione in Judy, il biopic sulla star di Hollywood Judy Garland. Dopo la vittoria ai Golden Globes, ora è candidata anche agli Oscar 2020. Nella rosa dei nominati agli Oscar 2020 come migliore attrice protagonista c'è anche la sorprendente Renée Zellweger, che quest'anno ha sorpreso pubblico e critica con la sua magistrale interpretazione in Judy, di Rupert Goold, biopic sugli ultimi anni di vita di Judy Garland. Fresca cinquantenne, Renée Zellweger ha dimostrato in tutta la sua carriera di essere un'attrice versatile, capace di immedesimarsi in diverse tipologie di pellicole, dalla commedia al film drammatico,diventando una delle star più apprezzate del cinema moderno. Ne è stato un esempio il suo lavoro in Judy, un biopic criticato ma allo stesso tempo apprezzato per la presenza ... Leggi la notizia su movieplayer

