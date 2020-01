Oscar 2020, Scarlett Johansson conquista la doppia nomination: non accadeva da più di dieci anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) È il momento di gloria di Scarlett Johansson, suggellato dalla doppia nomination agli Oscar: candidata sia come “migliore attrice protagonista” per Marriage Story di Noah Baumbach sia come “miglior attrice non protagonista” per Jojo Rabbit di Taika Waititi. In più di novant’anni di storia del premio era successo solo ad altre otto donne e a tre uomini: la prima era stata Fay Bainter nel 1983, l’ultima Cate Blanchett nel 2007. Nata a New York nel 1984, esordisce a soli dieci anni sullo schermo in Genitori Cercasi. L’anno magico è il 2003, quando recita sia in Lost in Translation di Sofia Coppola che nel film La Ragazza Con l’Orecchino di Perla di Peter Webber, ruolo in costume che la consacra al successo. Da lì in poi, è inarrestabile: lavora con Woody Allen, Michael Bay, Christopher Nolan. Basta la voce per renderla protagonista, come in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

