Miranda Ferrante, i misteri dietro la morte della ballerina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La rivelazione del figlio: "Mia madre non era sola. Con lei c'era un noto industriale romano già sposato. Voglio giustizia" "Sono convinto che venne assassinata, però il caso fu insabbiato". A dirlo è Maurizio, il figlio di Miranda Ferrante, la ballerina che morì in circostanze sospette nell'estate del 1960. All'epoca, Maurizio aveva solo due anni e ora, 60 anni dopo, ha rivelato al Corriere della Sera di aver scoperto che cosa accadde. Per anni ha indagato sulla morte della madre, fino a che non è arrivato a toccare la verità. Miranda Ferrante era nata a Collaferro nel 1941 e da giovanissima era scappata di casa, per cercare di diventare famosa. Il suo sogno, però, si era interrotto il 12 luglio del 1960, quando venne ritrovata in coma in un albergo di Montecatini terme, dove si era trasferita con altre ballerine, per l'estate. Quella sera stessa, ...

