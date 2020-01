Microsoft Launcher Preview: nuova versione per Surface Duo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il colosso di Redmond ha da poco iniziato a testare Microsoft Launcher Preview, una nuova versione del Launcher destinata agli smartphone Android e Surface Duo. Annuncio Sii tra i primi ad aiutarci a testare le nuove funzionalità in fase iniziale mentre sviluppiamo una versione migliorata di Microsoft Launcher. L’obiettivo di questo programma è di ottenere il tuo prezioso feedback per migliorare la qualità, le prestazioni e modellare l’esperienza utente complessiva. Questa versione di Microsoft Launcher è stata ricostruita su una nuova base di codice per integrare nuove funzionalità, come il tema scuro, la modalità landscape e numerosi miglioramenti delle prestazioni (Velocità di caricamento, utilizzo ridotto della memoria, ottimizzazione della batteria e animazioni più fluide). Inoltre, questa versione contiene solo un sottoinsieme delle funzionalità standard dell’app ... Leggi la notizia su windowsinsiders

