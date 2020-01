Mattino Cinque, Federica Panicucci furiosa contro Salvo Veneziano dopo il video choc: “è disgustoso” – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sta facendo molto discutere il video di Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello ed ora inquilino del Grande Fratello Vip 4, in cui l’uomo esclama delle frasi molto forti nei confronti della coinquilina Elisa De Panicis. A protestare contro l’accaduto non sono arrivati solo i telespettatori, ma anche Federica Panicucci. Veneziano, provando a spiegare il suo apprezzamento nei confronti della ragazza, ha infatti utilizzato dei termini inaccettabili Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino ... Leggi la notizia su trendit

