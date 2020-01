L’App Google diffonde la sezione Labs: adesso potete provare funzioni sperimentali (Di lunedì 13 gennaio 2020) App Google sta finalmente dando maggiore diffusione alla sezione Labs, che offre la possibilità di testare in anteprima nuove funzioni sperimentali. L'articolo L’App Google diffonde la sezione Labs: adesso potete provare funzioni sperimentali proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

