Inter Atalanta | Sensi è prezioso tra le linee

Per l'Inter, è una grande notizia il ritorno di Sensi. Contro l'Atalanta, si è visto come mai l'ex Sassuolo ha caratteristiche uniche Il primo tempo dell'Inter è stato positivo contro l'Atalanta. Tra le molte cose che funzionavano, c'erano le ricezioni di Sensi tra le linee. La Dea faticava a leggere i suoi movimenti, le marcature non sempre funzionavano. Con Brozovic e Gagliardini più vicini tra loro, l'ex Sassuolo agiva più in verticale. Un esempio nella slide sopra, in cui si alza e va vicino a Lutaru e Lukaku. Sensi ha caratteristiche uniche all'Interno della rosa dell'Inter, forse il giocatore con più qualità tra le linee, che aiutano a diversificare la manovra offensiva.

