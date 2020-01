Harry e Meghan, c’è il via libera da parte della Royal Family (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’annuncio dell’addio di Harry e Meghan alla Royal Family è sicuramente una delle notizie più dibattute degli ultimi giorni e non solo entro i confini di Buckingham Palace. Una brexit regale che ha destabilizzato la famiglia Windsor e che ha particolarmente amareggiato l’entourage, tra cui anche il fratello del principe Harry, il principe William. Di questi momenti il “via libera” da parte della Regina Elisabetta. Harry e Meghan, l’addio col sostegno dei Windsor Arriva in questi momenti il comunicato ufficiale da parte della famiglia Windsor che ha deliberato circa la decisione, annunciata qualche giorno fa dal Principe Harry e la moglie Meghan Markle, di rinunciare allo status di “senior Royals“, togliendosi così dalla linea di successione al trono d’Inghilterra. Un’indipendenza agognata dalla coppia sia dal punto di vista sociale quanto economico e che li ha spinti a chiamarsi ... Leggi la notizia su thesocialpost

