GF Vip, Antonio Zequila a rischio espulsione. La denuncia sui social: “Ha bestemmiato” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una scena sicuramente non nuova all’interno della casa più spiata d’Italia. È accaduto già altre volte e l’episodio è stato causa di una immediata espulsione di alcuni concorrenti. Il reality, infatti, si pone lo scopo di trasmettere messaggi positivi. La notizia di oggi, come di allora, non risponde esattamente a questo scopo e la reazione dei telespettatori, in caso di un mancato provvedimento, potrebbe pregiudicare il successo dell’intera edizione. Come è stato detto, non è la prima volta che accade. Tutti ricorderanno il video che ha animato la polemica e che al contempo nessuno ha fato smettere di fare girare in rete. Fu il caso di Veronica Satti, la figlia “illecita” che Bobby Solo avrebbe abbandonato senza preavviso e senza neanche una spiegazione. Le tensioni a livello familiare, lo stress e la continua lotta per riuscire ad avere un abbraccio ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

trash_italiano : Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila ha bestemmiato? - VIDEO - bellicapelli15 : Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila ha bestemmiato in diretta? (video) - crazylo91591062 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila ha bestemmiato? - VIDEO -